Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.

У кого намечается той

Омурбек Текебаев

Родился 22 декабря 1958 года. Посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия и Финляндии.

Аcеин Исаев

Родился 22 декабря 1963 года. Первый заместитель министра иностранных дел.

Нурлан Акматов

Родился 22 декабря 1972 года. Директор представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.

Жаныбек Абиров

Родился 22 декабря 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День энергетика Кыргызской Республики

День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920-го.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кульчоро Керимбеков

kerimbekov-art.com
Фото kerimbekov-art.com. Кульчоро Керимбеков

Родился 22 декабря 1922-го в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие».

К числу лучших относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие.

knmii.kg
Фото knmii.kg. Сумерки на Иссык-Куле. 1967. Х., м.

Более 35 лет своей жизни посвятил педагогической деятельности.

В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека.

Умер 26 мая 1989 года.

Родился мелодист Аксуубай Атабаев

Родился 22 декабря 1943-го в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель.

В 1970-1976 годах — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979-м окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982 годах — солист Кыргызской национальной филармонии.

До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более 100 разножанровых и тематических произведений.


Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие.

Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио.

Умер 12 декабря 2011-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
