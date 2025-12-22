Родился живописец Кульчоро Керимбеков

Фото kerimbekov-art.com. Кульчоро Керимбеков

Родился 22 декабря 1922-го в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие».

К числу лучших относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие.

Фото knmii.kg. Сумерки на Иссык-Куле. 1967. Х., м.

Более 35 лет своей жизни посвятил педагогической деятельности.

В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека.

Умер 26 мая 1989 года.

Р одился мелодист Аксуубай Атабаев

Родился 22 декабря 1943-го в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель.

В 1970-1976 годах — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979-м окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982 годах — солист Кыргызской национальной филармонии.

До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более 100 разножанровых и тематических произведений.

Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие.

Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио.

Умер 12 декабря 2011-го.

