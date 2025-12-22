В Бишкеке 22 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.
У кого намечается той
Омурбек Текебаев
Родился 22 декабря 1958 года. Посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия и Финляндии.
Аcеин Исаев
Родился 22 декабря 1963 года. Первый заместитель министра иностранных дел.
Нурлан Акматов
Родился 22 декабря 1972 года. Директор представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.
Жаныбек Абиров
Родился 22 декабря 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
День энергетика Кыргызской Республики
День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920-го.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Кульчоро Керимбеков
Родился 22 декабря 1922-го в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие».
К числу лучших относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие.
Более 35 лет своей жизни посвятил педагогической деятельности.
В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека.
Умер 26 мая 1989 года.
Родился мелодист Аксуубай Атабаев
Родился 22 декабря 1943-го в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель.
В 1970-1976 годах — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979-м окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982 годах — солист Кыргызской национальной филармонии.
До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более 100 разножанровых и тематических произведений.
Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие.
Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио.
Умер 12 декабря 2011-го.
