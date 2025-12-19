17:08
От снежной тропы к президентской елке — история школьника из Кара-Кульджи

В Бишкеке прошла традиционная президентская новогодняя елка для детей. Торжественное мероприятие состоялось в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием государственного секретаря Арслана Койчиева.

На праздник пригласили 1 тысячу 100 ребят из всех регионов страны — отличников учебы, победителей международных олимпиад, конкурсов и спортивных турниров, воспитанников детских домов, детей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также ребят из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Для юных гостей подготовили театрально-музыкальное новогоднее представление «Город профессий», в котором приняли участие воспитанники детских танцевальных коллективов.

Поздравляя ребят, Арслан Койчиев отметил высокие достижения школьников Кыргызстана. По его словам, 39 участников мероприятия стали призерами международных олимпиад, а их сверстники завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на престижных соревнованиях по математике, информатике, физике, биологии и кибербезопасности, а также на Европейской олимпиаде по информатике.

Госсекретарь подчеркнул и успехи детей в спорте — на Азиатских юношеских играх, международных турнирах и соревнованиях по таэквондо, где юные кыргызстанцы поднимались на пьедестал почета с государственным флагом.

Особенным моментом праздника стало участие четвероклассника Нурзамана Алмазбекова из села Коо-Чаты Кара-Кульджинского района Ошской области. Он стал широко известен после распространения в соцсетях видео, на котором добирался в школу через почти метровый снег. Президент Садыр Жапаров лично узнал об истории мальчика и пригласил его на елку. На празднике Нурзаман также получил подарки, в том числе ноутбук, футбольный мяч и смартфон от главы государства.

«Вы будущее нашей страны, ее надежда и сила. Пусть новый год принесет вам уверенность, радость, вдохновение и новые достижения!» — сказал Арслан Койчиев.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

В завершение праздника от имени Садыра Жапарова всем детям вручили новогодние подарки.
