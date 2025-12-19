12:25
Общество

В Москве открыли памятник создателям сериала «Семнадцать мгновений весны»

В Москве открыли памятник создателям культового сериала «Семнадцать мгновений весны». Он расположен на киностудии имени Горького.

Торжественная церемония, приуроченная к 105-летию Службы внешней разведки России, прошла в сквере у входа в здание студии. В мероприятии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин.

Бронзовая композиция работы скульптора Андрея Ковальчука изображает творческий процесс: режиссер Татьяна Лиознова обсуждает сцену с Вячеславом Тихоновым, сыгравшим роль разведчика Максима Исаева-Штирлица. Отдельно установлена фигура автора сценария Юлиана Семенова, который, по замыслу автора, наблюдает за работой.

«Семнадцать мгновений весны» — советский 12-серийный художественный телесериал 1973 года. Снят по одноименному роману Юлиана Семенова и остающийся одним из самых популярных у зрителей.
