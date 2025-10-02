16:21
Общество

В Кыргызстане разработают программу развития системы правосудия до 2030 года

В Бишкеке состоялась первая встреча межведомственной рабочей группы по разработке проекта новой программы «Развитие системы правосудия Кыргызской Республики до 2030 года». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Совета судей КР.

По ее данным, рабочая группа создана решением Совета судей КР от 29 августа 2025-го во исполнение поручения администрации президента. Руководителем группы является заместитель председателя Совета судей Эльмира Байтикова.

В ходе первого заседания межведомственной рабочей группы участники обсудили основные направления новой программы, акцентируя внимание на повышении прозрачности, эффективности и доступности судебных органов, а также на развитии цифровых технологий и совершенствовании межведомственного взаимодействия и координации в сфере правосудия.

ВС КР
Фото ВС КР. Рабочее совещание

В состав межведомственной рабочей группы вошли представители администрации президента, судебного корпуса, включая Конституционный и Верховный суды, органы судебного самоуправления, аппарат омбудсмена, а также представители правоохранительных, надзорных, образовательных, цифровых органов и других госорганов.
