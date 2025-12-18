В КР строительные материалы и работы подорожали не менее чем в два раза

В Кыргызстане за последние пять лет строительные материалы и работы подорожали не менее чем в два раза. Об этом, выступая на круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы отрасли, рассказал представитель Международной ассоциации строителей Кайнарбек Кулуев.

Он также высказался о ситуации, складывающейся у строительных компаний при намерении приобрести тот или иной земельный участок для реализации проекта. По словам Кайнарбека Кулуева, чаще всего его приобретают у жителей частного сектора, а это, в свою очередь, впоследствии приводит к росту стоимости квадратного метра.

Он пояснил, что когда сосед знает, за какую цену продали участок рядом, то повышает ее на свое жилище.

«Это как принцип домино, получается. Дефицит земельных участков ограничивает запуск новых проектов», — сказал эксперт.

Он также отметил, что длительные переговоры с собственниками частных домов значительно затягивают процесс строительных работ.

«В районах, где сохранились свободные участки, зачастую отсутствует доступ к инженерным сетям, водоснабжению, канализации, электроснабжению, газоснабжению. Вследствие этого застройщики несут дополнительные расходы при строительстве новых сетей и подключении», — добавил Кайнарбек Кулуев.