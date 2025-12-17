16:24
Общество

«Аватар-3: Пламя и пепел»: большая премьера в Бишкеке

В Бишкеке в кинотеатре «Космопарк» 16 декабря состоялся закрытый пресс-показ блокбастера «Аватар: Пламя и пепел».

Мероприятие собрало именитых кыргызстанцев — актеров, режиссеров, звезд шоу-бизнеса и блогеров — и было приурочено к 20-летию сети кинотеатров «Синематика».

Гостям показали историю становления компании — от ремонта одного зала до целой сети кинотеатров в стране и за рубежом. Основатель компании Улугбек Салымбеков в своей трогательной речи рассказал, как его детская мечта положила начало большой истории.

Третья часть культовой саги Джеймса Кэмерона, как и ожидалось, такая же яркая и захватывающая, как и предыдущие. Повествование начинается с момента, на котором закончилась вторая часть — погиб старший сын главных героев и каждый член семьи переживает горе по-своему.

В фильме зрители увидят развязку начавшегося во второй части конфликта аватара погибшего полковника Майлза Куоритча с семьей Джейка Салли и всеми, кто поддерживает Торука Макто.

На этот раз в масштабном сражении появились новые антигерои — На’ви из другого племени. Представители так называемого народа пепла уже не верят в Эйву, они кровожадны и нападают на другие племена, охотятся за человеческим оружием и хотят сжечь всю Пандору. Лидер клана Мангкван заключает сделку с полковником и вместе они нападают на семью главного героя. В борьбу добра со злом втянуты и жители подводного мира — могучие тулкуны.

В третьем «Аватаре» много и добрых моментов — ученый, который переживал за будущее тулкунов и пошел против своей команды, Паук, считающий себя частью семьи Джейка Салли и наконец обретающий возможность дышать на Пандоре без маски, и даже главный злодей — полковник, который полюбил Паука как своего сына и ради его спасения сотрудничал с Джейком Салли.

По итогам масштабной борьбы На’ви победили, хотя и понесли большие потери. Но на этом история Пандоры не заканчивается: ранее объявили, что зрители еще увидят четвертую и пятую части «Аватара».

«Аватар» — первая часть легендарной франшизы (2009 год) является самым кассовым фильмом в истории с доходом в $2,9 миллиарда. Вторая часть — «Аватар: Путь воды» (2022 год) — третий самый кассовый фильм всех времен с $2,3 миллиардами. Предположительный бюджет «Аватара-3» — $250 миллионов. Прогнозируется, что на новом «Аватаре» Джеймс Кэмерон заработает не менее $200 миллионов.
