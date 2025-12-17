Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа

Кандидатам, получившим право на участие в хадже в 2026 году и полностью оплатившим поездку, напомнили о необходимости обязательной вакцинации. Об этом сообщили в ДУМК.

По их данным, по всему Кыргызстану с 20 по 31 декабря текущего года будет проводиться вакцинация паломников четырехкомпонентной вакциной против менингита ACYW 135, а также сезонной вакциной против гриппа «Гриппол».

Отмечается, что прохождение вакцинации является обязательным условием для оформления визы на хадж. Паломников предупреждают, что в случае непрохождения прививок в установленные сроки виза выдаваться не будет.

Власти призывают кандидатов на хадж своевременно пройти иммунизацию в указанный период и строго соблюдать установленные требования.