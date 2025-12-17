10:07
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа

Фото ДУМК

Кандидатам, получившим право на участие в хадже в 2026 году и полностью оплатившим поездку, напомнили о необходимости обязательной вакцинации. Об этом сообщили в ДУМК.

По их данным, по всему Кыргызстану с 20 по 31 декабря текущего года будет проводиться вакцинация паломников четырехкомпонентной вакциной против менингита ACYW 135, а также сезонной вакциной против гриппа «Гриппол».

Отмечается, что прохождение вакцинации является обязательным условием для оформления визы на хадж. Паломников предупреждают, что в случае непрохождения прививок в установленные сроки виза выдаваться не будет.

Власти призывают кандидатов на хадж своевременно пройти иммунизацию в указанный период и строго соблюдать установленные требования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354890/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Будущим паломникам дали срок до 19 декабря для оплаты хаджа
В Саудовской Аравии усилили запрет на фото и видео в аль-Хараме
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации
Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
В некоторых поликлиниках Бишкека нет вакцины от дифтерии и столбняка
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026
Хадж-2026. ДУМК расторгло договор с одной из компаний по организации умры
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Задержанный в&nbsp;Турции кыргызстанский учитель Азамат Нурмат уулу вернулся домой Задержанный в Турции кыргызстанский учитель Азамат Нурмат уулу вернулся домой
Бизнес
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
17 декабря, среда
10:05
Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жы...
09:57
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
09:51
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
09:43
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов
09:43
В Бишкеке пассажира вытолкнули из автобуса: обстоятельства выясняются