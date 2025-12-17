В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов

В черте города протекают 15 крупных межхозяйственных каналов, находящихся на балансе Ошского главного управления водного хозяйства и Кара-Суйского районного управления водного хозяйства, а также десятки внутрихозяйственных арыков и каналов, не состоящих на балансе водохозяйственных организаций. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, общая протяженность 15 межхозяйственных каналов превышает 155 километров, из них 107 километров расположены на территории города. Указанные каналы обеспечивают оросительной водой сельскохозяйственные угодья Кара-Суйского и Араванского районов, а также город Ош.

В связи с проводимыми мэрией работами по сносу незаконных строений Кара-Суйским районным управлением водного хозяйства ведутся работы по очистке каналов, ремонту водохозяйственных сооружений, а также по вывозу строительных отходов, попавших в каналы в ходе сноса.

Для выполнения указанных мероприятий Службой водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предусмотрено выделение дополнительных средств из республиканского бюджета.

В настоящее время работы по очистке и ремонту проводятся на каналах Араван–Ак-Буура, Кайырма, Жаны, Жообас, Жекелик, Увам, Муян и Южный. В работах задействованы экскаваторы, фронтальные погрузчики, грузовые автомобили и специализированная техника водохозяйственных организаций, а также техника частных лиц.

Срок выполнения запланированных работ определен с декабря 2025 года по апрель 2026 года и составляет пять месяцев.

Отметим, что по инициативе мэра города Ош Женишбека Токторбаева в ходе сноса незаконных построек также проводится освобождение прибрежных полос и водоохранных зон рек и каналов. Данные меры создают условия для улучшения технического состояния каналов, которые на протяжении многих лет находились в неудовлетворительном состоянии, и обеспечивают возможность их полноценной эксплуатации.