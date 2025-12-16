16:49
Общество

Тарифы на вывоз мусора в КР предлагают считать по новым правилам

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении порядка расчета тарифа на сбор и вывоз коммунальных отходов, включая плату за их размещение.

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработан в целях создания единого правового механизма регулирования тарифной политики в сфере обращения с коммунальными отходами, обеспечения экономической обоснованности и прозрачности тарифов, а также недопущения их необоснованного повышения.

Кроме того, проект направлен на повышение доступности коммунальных услуг для всех категорий потребителей, стимулирование эффективного управления отходами, повышение уровня экологической безопасности и создание условий для устойчивого функционирования поставщиков услуг. Также предусматривается приведение национальной практики в соответствие с международными экологическими стандартами.

В документе предлагается утвердить единый порядок расчета тарифа на сбор и вывоз коммунальных отходов. Полномочным представителям президента в областях и местным государственным администрациям в случае принятия постановления предстоит обеспечить его исполнение в пределах своей компетенции.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по эффективному управлению процессом расчета и установления тарифов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354805/
просмотров: 621
