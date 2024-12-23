Жылдызкан Джолдошева просит президента освободить политиков и журналистов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошева просит президента страны освободить журналистов и политиков, содержащихся под арестом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Жылдызкан Джолдошева коснулась и уголовного дела основателя KG Group Имамидина Ташова, а также лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова.

Она напомнила Садыру Жапарову о трудных для него временах, когда его самого заключили в тюрьму. По ее словам, теперь через подобные испытания проходит и Имамидин Ташов, который уже трижды пытался совершить суицид.

«Садыр, брат, не расстраивайся, если я скажу одну правду. Если бы мы не поддерживали вас, не ходили на каждый ваш суд и не поднимали вашу тему в СМИ, то вам было бы так же тяжело, как Имамидину. Это горькая правда. За Имамидином сейчас только его мать в слезах», — написала Жылдызкан Джолдошева.

Экс-депутат также выразила беспокойство тем, что никто из властей не реагирует на голодовку Темирлана Султанбекова, которую он держит более месяца.

Автор поста также написала, что не понимает, почему власть сажает невиновных политиков, журналистов и активистов, но прощает экс-чиновников, нанесших значительный урон государству.

«Акылбека Жапарова, допустившего коррупцию с ущербом в более чем 30 миллиардов сомов, провожают под аплодисменты, а тех, кто выражает свое мнение, — лишают свободы?» — поинтересовалась она, отметив, что у «Белого дома» теперь нет права держать невиновных кыргызстанцев в заключении после того, как прощен экс-глава кабмина Акылбек Жапаров и другие.

Напомним, Жылдызкакн Джолдошева была депутатом парламента, избравшись в 2010 году от партии «Ата Журт». Вместе с ней тогда получили мандаты и ныне президент КР Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Когда при власти Алмазбека Атамбаева Садыр Жапаров был подвергнут политическим гонениям и аресту, Джолдошева выходила на акции протеста и требовала его освобождения.

В октябре 2020 года на парламентских выборах она баллотировалась по списку партии «Мекенчил», лидерами которой значились Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.