Общество

Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке

Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке. Проверка прошла в Ленинском районе с целью упорядочить работу таксистов, инофрмирует пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что при беседах водителям разъяснили, что посадка пассажиров в запрещенных местах считается правонарушением. Также напомнили требование обслуживать пассажиров только на специально организованной автостанции. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажирам, поддержания порядка и регулирования транспортного потока.

Рейд провели сотрудники управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкека. По итогам составлено пять протоколов согласно нормам Кодекса о правонарушениях.

Такие рейды планируют проводить регулярно.

Таксистам, которые работают на автовокзале на законных основаниях, лицензии будут выдавать в приоритетном порядке, обещает мэрия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354533/
