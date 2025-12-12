Фильм «Бейиш: апама кат» выйдет в национальный кинопрокат в январе 2026 года

Художественный фильм «Бейиш: Апама кат», продолжение картины «Бейиш — эненин таманында» режиссера Руслана Акуна выходит в национальный кинопрокат. Об этом сообщили продюсеры ленты.

По их данным, премьера состоится 29 января 2026 года во всех кинотеатрах страны.

«Бейиш: Апама кат» продолжает драматическую историю, начатую в первой части, раскрывая ключевые темы материнской любви, духовных ценностей и человеческой благодарности. Картины режиссера Руслана Акуна получили признание на международных кинофестивалях и продемонстрировали высокий уровень кыргызского кинопроизводства.

После событий первой части «Бейиш» история переносится к маленькому Самиру — верному другу Адиля. Девятилетний Самир — умный и смышленый мальчик из детского дома, мечтающий о воссоединении с матерью, которую он почти не помнит. Его единственной опорой становится лучший друг Адиль, 35-летний мужчина с доброй душой и интеллектом ребенка.

В главных ролях: Эмиль Эсеналиев, Абиль Садиев, Айсалкын Кыйыкбаева, Омар Шер. К актерскому составу также присоединились звезды российского кинематографа. Среди них Павел Майков, известный по сериалу «Бригада». Станислав Бондаренко — актер театра, кино, звезда российских телесериалов и стендапа, комик Алексей Щербаков, для которого этот проект стал первой дебютной работой в кино.