18:05
Общество

В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков

Кабинет министров принял постановление, регулирующее отдельные вопросы деятельности технологических парков в стране.

Документом утверждены требования к технологическим паркам, претендующим на получение мер государственной поддержки, а также порядок формирования и ведения реестра резидентов таких парков. Эти нормы направлены на упорядочение работы отрасли и повышение прозрачности механизмов господдержки.

Кроме того, внесены изменения в постановление от 17 апреля 2025 года № 214 о комиссии по развитию технологических парков. В состав органов, участвующих в работе комиссии, дополнительно включены Налоговая и Таможенная службы. Это позволит усилить межведомственную координацию при развитии технологических парков.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354345/
просмотров: 251
