Общество

В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»

В Бишкеке завтра выйдет в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси» («Хозяин дома») режиссера Илгиза Куватбека.

Популярный блогер Азирет со своей командой отправляется снять репортаж о заброшенном доме, о котором ходят страшные легенды. Впереди героев ждет погружение в настоящий ужас, где грани между живыми и мертвыми стираются.

Режиссер: Илгиз Куватбек.
Жанр: хоррор.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Алмаз Сейитканов, Анара Таалайбек кызы, Нурсултан Кадыр уулу, Асамидин Арыналиев, Гузал Айбекова, Бекбол Майрамбеков.
