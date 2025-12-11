В Бишкеке выходит в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси»

В Бишкеке завтра выйдет в прокат кыргызский хоррор «Үйдүн ээси» («Хозяин дома») режиссера Илгиза Куватбека.

Популярный блогер Азирет со своей командой отправляется снять репортаж о заброшенном доме, о котором ходят страшные легенды. Впереди героев ждет погружение в настоящий ужас, где грани между живыми и мертвыми стираются.

Режиссер: Илгиз Куватбек.

Жанр: хоррор.

Язык: кыргызский (субтитры на русском).

Актеры: Алмаз Сейитканов, Анара Таалайбек кызы, Нурсултан Кадыр уулу, Асамидин Арыналиев, Гузал Айбекова, Бекбол Майрамбеков.