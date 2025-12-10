В Бишкеке 10 декабря снег. Температура воздуха днем ожидается −4 градуса.
У кого намечается той
Эрнест Жусупов
Родился 10 декабря 1982 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.
Памятные даты
День защиты прав человека
10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генассамблеей ООН 10 декабря 1948-го Всеобщей декларации прав человека.
Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.
Всемирный день футбола
Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.
Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые использована в марте 1891-го во время матча между сборными севера и юга Англии.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Максим Аммосов
Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири.
По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.
Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.
В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.
Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937-го во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.
Родился драматург Базаркул Сагымбеков
Родился 10 декабря 1924 года в урочище Джер-Уй Иссык-Кульской области. Редактор, кинодраматург, переводчик.
С 1958-го — старший редактор дубляжа киностудии «Кыргызфильм».
За 20 лет работы на студии перевел 150 советских и зарубежных фильмов, отредактировал 700 дублированных и субтитрированных картин на кыргызский язык. Был также редактором дублированных киножурналов «Новости дня», «Наука и техника», «Советская Киргизия», «Сельское хозяйство» и многочисленных очерков.
В 1965 году по сценарию Базаркула Сагымбекова (в соавторстве) поставлен полнометражный художественный фильм «У каждого своя дорога». В 1978-м снята документальная лента «Народный поэт» о выдающемся мастере кыргызской литературы Темиркуле Уметалиеве.
Родился профессор Аскар Какеев
Родился 10 декабря 1935 года в селе Кегети. Доктор философских наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Специалист по общим проблемам философии и истории философии в Кыргызстане.
1992-1993 — руководил аппаратом президента, был госсекретарем Кыргызской Республики.
1993-1998 — министр образования, науки и культуры КР.
С 1993-го и до самой смерти вел педагогическую работу. Под его руководством защищены одна докторская и две кандидатские диссертации.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе 3 монографии.
Умер 25 апреля 2021 года.
Родился оператор-постановщик Мурат Алиев
Родился 10 декабря 1948 года в Нарыне. Советский, кыргызский кинооператор, постановщик высшей категории киностудии «Кыргызфильм», заслуженный деятель КР.
Участвовал в создании таких фильмов, как «Кок-бору», «Чуждый» (Казахстан), «Курманджан Датка», «Глазами призрака» (Азербайджан, Россия, Франция), «Мустафа Шокай» (Россия, Казахстан), «Восхождение на Фудзияму» и других.
Умер 17 июля 2020-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.