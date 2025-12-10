В Бишкеке 10 декабря снег. Температура воздуха днем ожидается −4 градуса.

У кого намечается той

Эрнест Жусупов Родился 10 декабря 1982 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Памятные даты

День защиты прав человека

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генассамблеей ООН 10 декабря 1948-го Всеобщей декларации прав человека.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые использована в марте 1891-го во время матча между сборными севера и юга Англии.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Максим Аммосов

Фото из интернета. Максим Аммосов (в центре)

Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири.

По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Максима Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937-го во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.