На перевале Долон ограничили движение грузовиков из-за снегопада

В Нарынской области из-за резкого изменения погоды и продолжающегося снегопада дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства.

По данным ведомства, на скользкие участки трасс дорожники посыпают песчано-щебеночную смесь. В ряде районов выпало от 4 до 6 сантиметров снега, на отдельных перевалах — до 5 сантиметров. Работы ведутся девятью дорожными подразделениями, которые выходят на дежурство круглосуточно.

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт, на участке перевала Долон с 273-го по 319-й километр, временно ограничено движение тяжеловесных грузовых автомобилей. Мера введена из-за скользкой проезжей части, на которой большегрузы создавали заторы. Для легковых автомобилей проезд открыт.

Дорожные службы призвали водителей не превышать скорость, контролировать техническое состояние машин и соблюдать дистанцию не менее 500 метров.