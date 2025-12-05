13:50
Общество

Госипотека: случаев потери жилья при задержке выплат в КР еще не было

Случаев потери жилья при задержке выплат за государственную ипотеку в Кыргызстане еще не было. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Госипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, если клиент жилищной программы просрочит платежи более чем на 90 дней, то договор ипотечного кредитования расторгается, а квартира изымается.

«Но на данный момент ни одного такого случая нет. Возвратность по нашей программе составляет более 99 процентов. То есть все граждане, получившие ипотечные дома через нас, исправно ежемесячно все оплачивают. Это в их же интересах — через определенное время это жилье станет их собственностью. Конечно, бывает, что человек забыл выплатить. Главное — подойти вовремя и оповестить о проблеме, мы всегда стараемся пойти навстречу, можем пересмотреть график, отстрочить платеж или проценты. Но пока таких проблем нет», — сказала Гулзат Тотубаева.

Она добавила: если у человека наступил момент, когда он не может осуществлять платежи, ему могут помочь обменять квартиру на меньшую жилплощадь, чтобы уменьшить взносы.

По данным Гулзат Тотубаевой, стоимость государственного ипотечного жилья определяется советом директоров, учитываются конъюнктура рынка, уровень инфляции и другие аспекты.
