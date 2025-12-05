В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода

В Бишкеке на улице Токомбаева, напротив гипермаркета «Глобус», начали строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев.

По его словам, это один из трех объектов, возводимых в городе. Сейчас работы также идут:

напротив торгового центра «Табылга» в районе Аламединского рынка;

на пересечении улиц 7 Апреля и Шоокум.

Вице-мэр отметил, что строительство направлено на повышение безопасности пешеходов и снижение аварийности на оживленных участках городских дорог.