Общество

В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода

В Бишкеке на улице Токомбаева, напротив гипермаркета «Глобус», начали строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев.

По его словам, это один из трех объектов, возводимых в городе. Сейчас работы также идут:

  • напротив торгового центра «Табылга» в районе Аламединского рынка;
  • на пересечении улиц 7 Апреля и Шоокум.

Вице-мэр отметил, что строительство направлено на повышение безопасности пешеходов и снижение аварийности на оживленных участках городских дорог.

