Общество

Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о создании открытого акционерного общества «Тундук». Документ принят во исполнение Указа президента о развитии цифровой трансформации государственного управления.

Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении

Согласно обновленному постановлению, уточнены функции и структура участников цифровой экосистемы страны.

Что изменилось:

  • Уточнена роль центра электронного здравоохранения при Минздраве — за ним остаются функции ведения медицинской статистики и внедрения информационных систем здравоохранения.
  • Определено, что ОАО «Тундук» и государственное предприятие «Кызмат» при управделами президента становятся единственными поставщиками услуг по разработке, модернизации и техническому сопровождению государственных информационных систем (за исключением отдельных органов).

К сфере исключений отнесены:

  1. Министерство финансов, ГКНБ, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Налоговая и Таможенная службы.
  2. Вооруженные силы, силовые структуры, прокуратура и ведомства, работающие на основе Единого реестра преступлений.
  3. Мэрия Бишкека.

Кроме того, постановление дополняется новыми нормами:

  • функции по ведению медицинской статистики и внедрению e-health-систем полностью передаются Министерству здравоохранения вместе с финансированием, штатами и материальной базой;
  • предприятие «Кызмат» назначается техническим оператором информационных систем, обрабатывающих биометрические данные для паспортов, удостоверений личности и других государственных документов.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
