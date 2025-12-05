Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о создании открытого акционерного общества «Тундук». Документ принят во исполнение Указа президента о развитии цифровой трансформации государственного управления.
Согласно обновленному постановлению, уточнены функции и структура участников цифровой экосистемы страны.
Что изменилось:
- Уточнена роль центра электронного здравоохранения при Минздраве — за ним остаются функции ведения медицинской статистики и внедрения информационных систем здравоохранения.
- Определено, что ОАО «Тундук» и государственное предприятие «Кызмат» при управделами президента становятся единственными поставщиками услуг по разработке, модернизации и техническому сопровождению государственных информационных систем (за исключением отдельных органов).
К сфере исключений отнесены:
- Министерство финансов, ГКНБ, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Налоговая и Таможенная службы.
- Вооруженные силы, силовые структуры, прокуратура и ведомства, работающие на основе Единого реестра преступлений.
- Мэрия Бишкека.
Кроме того, постановление дополняется новыми нормами:
- функции по ведению медицинской статистики и внедрению e-health-систем полностью передаются Министерству здравоохранения вместе с финансированием, штатами и материальной базой;
- предприятие «Кызмат» назначается техническим оператором информационных систем, обрабатывающих биометрические данные для паспортов, удостоверений личности и других государственных документов.
Постановление вступит в силу через 10 дней.