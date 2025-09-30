15:42
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке демонтируют площадку для надземного перехода на Айтматова

В столице начали разбирать площадку, подготовленную для возведения надземного пешеходного перехода на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщают очевидцы.

Ранее власти заявляли о планах установки надземных переходов на проспекте в рамках его реконструкции. Были опубликованы даже визуализации проекта, а на месте будущего перехода рабочие заливали площадку.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей.

Теперь же местные жители фиксируют обратный процесс — часть конструкций демонтирована. Это породило слухи о том, что строительство отменено.

Официальных комментариев пока не поступало.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345443/
просмотров: 834
