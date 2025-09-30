В столице начали разбирать площадку, подготовленную для возведения надземного пешеходного перехода на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщают очевидцы.

Ранее власти заявляли о планах установки надземных переходов на проспекте в рамках его реконструкции. Были опубликованы даже визуализации проекта, а на месте будущего перехода рабочие заливали площадку.

Фото из социальных сетей. В Бишкеке демонтируют площадку для надземного перехода на Айтматова

Теперь же местные жители фиксируют обратный процесс — часть конструкций демонтирована. Это породило слухи о том, что строительство отменено.

Официальных комментариев пока не поступало.