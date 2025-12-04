19:01
Прокуратура Таласа вернула государству участок автовокзала

Прокуратура Таласа выявила факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка, принадлежащего городскому автовокзалу. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

генпрокуратуры
Фото генпрокуратуры. В Таласе прокуратура вернула государству участок автовокзала

Проверка установила, что в 1999 году участок площадью 565 квадратных метров был передан частному лицу с нарушением законодательства.

По итогам принятых мер земельный участок рыночной стоимостью 2 миллиона 697 тысяч 100 сомов возвращен в государственную собственность.

В прокуратуре отметили, что работа по восстановлению имущественных прав государства продолжается.
