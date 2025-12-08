В части Бишкека 9 декабря временно отключат холодную воду

В части Бишкека 9 декабря отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Район отключения ограничен улицами:
- Ахунбаева, Бакаева, Циолковского, Псковской, Леваневского.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе Д-150 миллиметров.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.