В части Бишкека 9 декабря временно отключат холодную воду

В части Бишкека 9 декабря отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения ограничен улицами:

Ахунбаева, Бакаева, Циолковского, Псковской, Леваневского.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе Д-150 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.