Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур

Кыргызстан и Турция расширяют сотрудничество в сфере цифровизации таможенных процессов. Об этом сообщила Таможенная служба по итогам третьего заседания Совместного таможенного совета, которое прошло в Анкаре.

По ее данным, делегации возглавили председатель ГТС КР Алмаз Салиев и заместитель министра торговли Турции Сезай Учармак.

Фото ГТС. Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур

Во время встречи стороны подписали технические условия к двум межправительственным протоколам — о предварительном обмене информацией о товарах и транспортных средствах, а также об упрощенном таможенном контроле. Эти документы создают базу для внедрения цифровых решений, которые должны ускорить оформление грузов и повысить прозрачность процедур на границе.

Стороны подтвердили готовность принимать документы, заверенные электронной цифровой подписью в рамках Соглашения о взаимной административной помощи. Кыргызская делегация предложила использовать ЭЦП, разработанную Таможенной службой, — Турция поддержала инициативу и согласилась признавать такие документы. Для уточнения технических деталей в декабре состоится отдельная встреча экспертов.

Фото ГТС. Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур

Также Кыргызстан и Турция договорились обмениваться статистикой взаимной торговли дважды в год — до 15 января и 15 июля. Это позволит оперативно отслеживать динамику товарооборота и принимать меры для его увеличения.

Отдельно обсуждалось сотрудничество в кинологической сфере. В 2026-м запланированы совместные тренинги и встречи специалистов в рамках действующего протокола.

Следующее, четвертое заседание Совместного таможенного совета решено провести в КР в 2026 году.
