Выборы в ЖК. Жители города Ош рассказали, чего ждут от нового парламента

В ходе уличного опроса, проведенного 24.kg, жители Оша поделились своими ожиданиями от нового созыва парламента.

Мнения горожан разделились. Одни надеются на честную работу нового созыва. Другие отметили, что не увидели новых лиц и ничего не ожидают от вновь образованного парламента.

«За 30 лет ничего не поменялось, пришли те же депутаты. Они не освободили новым нардепам место, поэтому я от них ничего не ожидаю», — сообщила женщина.

Кого я хотела видеть в парламенте, к сожалению, в этом списке [прошедших депутатов] нет. Жительница Оша

«По сравнению с предыдущими эти лучше. Мы ожидаем честности, справедливости, чтобы оправдали наше доверие», — отметили другие опрошенные.

Напомним, в Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Всего в списке избирателей было 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. По республике работали 2 тысячи 492 избирательных участка.

Полный предварительный список будущего состава парламента можно посмотреть здесь.