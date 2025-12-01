В Кеминском районе выполнены работы по полному асфальтированию трех километров автодороги Орловка — Чым-Коргон. Строительство указанного участка, который введен в эксплуатацию, профинансировано за счет статьи «Капитальные вложения», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса. Участок дороги Орловка — Чым-Коргон

По ее данным, строительные работы выполнены дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП) № 34 и завершены в установленный срок с соблюдением всех технических требований и нормативных стандартов.

Отметим, что вопросы о данном участке трассы подняты на Народном курултае в 2024 году. Поставленная задача министерством выполнена в полном объеме.