Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека

До выборов остаются считанные дни. Журналисты 24.kg спросили жителей столицы, знают ли они о предстоящих выборах и собираются ли голосовать. Ответы, как всегда, порадовали разнообразием — от уверенности до полного политического дзена.

«Я знаю, что выборы будут, но дату не помню, — делится горожанин. — Голосовать? Скорее всего, нет. Я сам далек от политики. И смысла не вижу».

Однако нашлись и сторонники классического подхода: «Конечно, пойду. Это гражданский долг. Каждый должен», — ответила девушка-студентка. «В прошлом году не получилось, в этот раз обязательно», — уверяет молодой человек.

Были и более честные признания: «Да, что-то слышал, но идти? Да ну. Никому не доверяю», — сказал мужчина, умело резюмировав настроение части общества.

Итог опроса прост: бишкекчане о выборах слышали, но каждый воспринимает их по-своему. Для кого-то — долг, для кого-то — бесполезная формальность, а кто-то просто не уверен, что политика достойна его личного времени.