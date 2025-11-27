Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека

До выборов остаются считанные дни. Журналисты 24.kg спросили жителей столицы, знают ли они о предстоящих выборах и собираются ли голосовать. Ответы, как всегда, порадовали разнообразием — от уверенности до полного политического дзена.
Однако нашлись и сторонники классического подхода: «Конечно, пойду. Это гражданский долг. Каждый должен», — ответила девушка-студентка. «В прошлом году не получилось, в этот раз обязательно», — уверяет молодой человек.
Были и более честные признания: «Да, что-то слышал, но идти? Да ну. Никому не доверяю», — сказал мужчина, умело резюмировав настроение части общества.
Итог опроса прост: бишкекчане о выборах слышали, но каждый воспринимает их по-своему. Для кого-то — долг, для кого-то — бесполезная формальность, а кто-то просто не уверен, что политика достойна его личного времени.
Внеочередные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября 2025 года. Гражданам предстоит избрать 90 депутатов по новой системе — в 30 многомандатных округах. В стране зарегистрировано 4,29 миллиона избирателей, для голосования откроют 2 тысячи 492 участка. Голосовать смогут граждане старше 18 лет, включенные в списки и прошедшие биометрию.