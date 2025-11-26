21:46
Общество

В селе Тюп реконструируют школу. Ее не ремонтировали 47 лет

В средней школе села Тюп Иссык-Кульской области впервые за 47 лет проводится капитальный ремонт. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на сегодня внутренние работы завершены.

«Полностью обновлено внешнее футбольное поле, сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Кроме того, на участке построены открытые площадки для баскетбола и волейбола. Ремонт планируют закончить до конца года. Школа введена в эксплуатацию в 1978 году, и с тех пор здесь проводились лишь косметические работы. В июне 2025-го за счет республиканского бюджета начался полный капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
