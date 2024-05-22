Нейросеть для определения поддельных документов разработали в России

Российские компании Smart Engines, ГК «Интек» и «Триасофт» разработали нейросеть, определяющую подлинность документов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Новый комплекс на основе ИИ призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий», — говорится в заявлении компаний.

По словам разработчиков, автоматически выявлять поддельные паспорта России у участников сделки и документы мигрантов из СНГ при оформлении нотариальных переводов документов смогут более 7 тысяч нотариусов. «С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности», — уточнили в Smart Engines.

Нейросеть сможет анализировать около 60 параметров: автоматически определяет тип документа, оригинальность бланка, целостность элементов его защиты, например была ли сделана переклейка фотографии. При этом сканирование занимает около секунды, уверяют разработчики.