03:00
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Техноблог

Нейросеть для определения поддельных документов разработали в России

Российские компании Smart Engines, ГК «Интек» и «Триасофт» разработали нейросеть, определяющую подлинность документов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Новый комплекс на основе ИИ призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий», — говорится в заявлении компаний.

По словам разработчиков, автоматически выявлять поддельные паспорта России у участников сделки и документы мигрантов из СНГ при оформлении нотариальных переводов документов смогут более 7 тысяч нотариусов. «С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности», — уточнили в Smart Engines.

Нейросеть сможет анализировать около 60 параметров: автоматически определяет тип документа, оригинальность бланка, целостность элементов его защиты, например была ли сделана переклейка фотографии. При этом сканирование занимает около секунды, уверяют разработчики.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294668/
просмотров: 832
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты назвали топ-5 нейросетей 2023 года
Нейросеть превратила знаменитостей в бойцов Mortal Kombat
Колоритные и разные. Как нейросеть представляет кыргызов из семи областей страны
Брюс Уиллис сможет вернуться на экраны. Актер продал свой цифровой образ
Историю Вселенной показали в коротком захватывающем видео
Новый продукт Google может лишить работы программистов всего мира
В жизни не узнаешь. Компьютер оживил портреты героев советских мультфильмов
Популярные новости
Apple выпустит более тонкую версию iPhone Apple выпустит более тонкую версию iPhone
Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android&nbsp;15 Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15
Wildberries тестирует промышленных роботов на&nbsp;складах Wildberries тестирует промышленных роботов на складах
WhatsApp получил функцию очистки счетчика неоткрытых сообщений WhatsApp получил функцию очистки счетчика неоткрытых сообщений
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами