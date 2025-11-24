18:24
Общество

В Бишкеке открыли для движения после ремонта часть проспекта Чингиза Айтматова

В Бишкеке после ремонта открыли движение на участке проспекта Чингиза Айтматова — от улицы Исы Ахунбаева до проспекта Абсамата Масалиева. Асфальтобетонное покрытие на дороге уложено полностью. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

На открытии присутствовали управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Обновленный участок протяженностью около 1,6 километра расширили до 22,5 метра. По данным муниципалитета, с каждой стороны добавили по шесть метров. Дорожники уложили два слоя покрытия: нижний толщиной 9 сантиметров и верхний — 6 сантиметров. 

Вдоль проспекта установили 62 новых фонаря.

Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода и благоустройство прилегающей территории. Из-за погодных условий работы по озеленению перенесены на весну.

 Напомним, движение на этом участке закрыли в конце сентября. За это время дорожники демонтировали старое покрытие, обновили бордюры, обустроили ливневую канализацию и подготовили инфраструктуру для подземного перехода.

Сам переход уже возведен. Сейчас завершаются отделочные работы, подключение освещения и системы видеонаблюдения. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ближайшее время. Ранее в мэрии отмечали, что он будет оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой водоотведения и камерой наблюдения.
https://24.kg/obschestvo/352069/
