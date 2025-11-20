Форум KIGF. Кыргызстан на 98 процентов охвачен интернетом

В Бишкеке проходит Международный форум «Интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва».
Форум посвящен одной из главных сфер современности — интернету как катализатору устойчивого развития.
«Устойчивое развитие немыслимо без единого цифрового общества, где каждый гражданин вне зависимости от местоположения и социального статуса имеет возможность пользоваться благами цифровой эпохи. Кыргызстан — яркий пример государства, где цифровое развитие набирает обороты, но по отношению к другим странам разрыв очевиден. Но развитие постоянно идет, и мы видим это даже в отдаленных районах страны».
По его словам, республика на 98 процентов охвачена 3G, это 2 тысячи 210 населенных пунктов Количество интернет-пользователей постоянно растет, это 7,5 миллиона человек, проложено 3 тысячи километров оптоволоконной связи.
Главная задача сегодня, по мнению чиновника, сократить цифровой разрыв между городским и сельским населением и цифровую безграмотность. Ключевым шагом к цифровому развитию он назвал принятие Цифрового кодекса — стратегического документа, создающего четкие правовые рамки в цифровой среде.
Но и проблем немало. По его словам, недостаточно просто провести интернет, необходимо обучить людей пользоваться им правильно. Необходимо прививать населению цифровую гигиену, поэтому этот форум станет некоей обучающей площадкой.
Ректор Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова Мирлан Чыныбаев отметил, что на базе университета работают два института высоких технологий и коммуникаций. По его словам, в ближайшие два года пройдет полная модернизация лабораторной базы, академической программы, для этого будут привлечены средства Всемирного банка.
«Мы обучаем ребят технологиям мобильной разработки, программированию и другим специальностям, связанным с цифровыми технологиями. Мы надеемся, что в скором времени страна полностью перейдет на 5G, в следующем году в университете откроется соответствующая лаборатория», — добавил он.
Участники форума отметили важность проведения форума именно в здании университета, так как молодежь — это проводник внедрения всего нового и студенты первыми осваивают новейшие технологии, внедряемые в страны.