Форум KIGF. Кыргызстан на 98 процентов охвачен интернетом

В Бишкеке проходит Международный форум «Интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва».

Форум посвящен одной из главных сфер современности — интернету как катализатору устойчивого развития.

Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики Азизбек Пирмаматов отметил, что сегодня интернет не просто средство связи, а двигатель многих секторов экономического развития, доступа к цифровым услугам и главное — обеспечение равенства:

«Устойчивое развитие немыслимо без единого цифрового общества, где каждый гражданин вне зависимости от местоположения и социального статуса имеет возможность пользоваться благами цифровой эпохи. Кыргызстан — яркий пример государства, где цифровое развитие набирает обороты, но по отношению к другим странам разрыв очевиден. Но развитие постоянно идет, и мы видим это даже в отдаленных районах страны».

Фото 24.kg. Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики Азизбек Пирмаматов

По его словам, республика на 98 процентов охвачена 3G, это 2 тысячи 210 населенных пунктов Количество интернет-пользователей постоянно растет, это 7,5 миллиона человек, проложено 3 тысячи километров оптоволоконной связи.

Главная задача сегодня, по мнению чиновника, сократить цифровой разрыв между городским и сельским населением и цифровую безграмотность. Ключевым шагом к цифровому развитию он назвал принятие Цифрового кодекса — стратегического документа, создающего четкие правовые рамки в цифровой среде.

Но и проблем немало. По его словам, недостаточно просто провести интернет, необходимо обучить людей пользоваться им правильно. Необходимо прививать населению цифровую гигиену, поэтому этот форум станет некоей обучающей площадкой.

Специалист в области управления интернетом Секретариата форума по управлению интернетом (IGF) Аня Генг считает, что обсуждение этих вопросов поможет государству и населению упростить взаимоотношения.

Ректор Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова Мирлан Чыныбаев отметил, что на базе университета работают два института высоких технологий и коммуникаций. По его словам, в ближайшие два года пройдет полная модернизация лабораторной базы, академической программы, для этого будут привлечены средства Всемирного банка.

«Мы обучаем ребят технологиям мобильной разработки, программированию и другим специальностям, связанным с цифровыми технологиями. Мы надеемся, что в скором времени страна полностью перейдет на 5G, в следующем году в университете откроется соответствующая лаборатория», — добавил он.

Участники форума отметили важность проведения форума именно в здании университета, так как молодежь — это проводник внедрения всего нового и студенты первыми осваивают новейшие технологии, внедряемые в страны.