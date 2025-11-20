11:48
Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития

Согласно рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2026, опубликованному на платформе TopUniversities, три вуза Кыргызстана вошли в число топ-1500 университетов мира по показателям устойчивого развития.

Как сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций, этот рейтинг оценивает университеты по их вкладу в решение социальных и экологических задач, развитию «зеленой» инфраструктуры, поддержке инклюзивности, а также по качеству управления и социальной ответственности.

В список вошли:

  • Кыргызско-Турецкий университет «Манас», активно развивающий международные программы, экологические инициативы и устойчивые кампус-проекты;
  • Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова, внедряющий энергоэффективные решения, цифровизацию и современные инженерные подходы;
  • Ошский государственный университет (ОшГУ), работающий над расширением «зеленой» инфраструктуры, социальными проектами и практиками устойчивого развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351626/
просмотров: 158
