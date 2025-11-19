20:20
Общество

Новый стадион «Азаттык Арена» в Бишкеке будет готов к 1 августа 2026 года

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомился с ходом строительства нового стадиона «Азаттык Арена» в Бишкеке. Он осмотрел объект и проверил качество выполняемых работ, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Каныбека Туманбаева, строительство идет хорошим темпом и в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день завершено 80 процентов бетонных работ, оставшаяся часть будет полностью выполнена до 10 декабря. После этого начнется монтаж конструкций, который планируется завершить до 15 февраля.

Управляющий делами отметил, что на стадионе параллельно ведутся инженерные сети, отделочные работы, внутренняя и внешняя инфраструктура. Все основные направления выполняются одновременно, без задержек.

Туманбаев также подчеркнул уникальность проекта: в составе стадиона предусмотрено 40 тысяч квадратных метров торговых площадей, где разместятся мировые бренды. Такой формат встречается далеко не на всех зарубежных аренах.

По итогам рабочей поездки Туманбаев заявил, что новый стадион «Азаттык Арена» будет полностью готов к 1 августа 2026 года.
