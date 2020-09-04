В Бишкеке опечатали несколько ресторанов и ночных клубов за нарушения

За последнюю неделю санитарно-экологическая инспекция бишкекской мэрии проверила 189 хозсубъектов и зарегистрировала 28 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, общая сумма штрафов составила 124 тысячи сомов. На сегодня специалисты СЭИ составили 397 протоколов по статье 293 Кодекса о нарушениях, размер выписанных штрафов достиг 1 миллиона 711 тысяч сомов.

Ряд организаций опечатали до улучшения эпидситуации в городе и особого распоряжения: