21:47
USD 78.69
EUR 93.10
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке опечатали несколько ресторанов и ночных клубов за нарушения

За последнюю неделю санитарно-экологическая инспекция бишкекской мэрии проверила 189 хозсубъектов и зарегистрировала 28 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, общая сумма штрафов составила 124 тысячи сомов. На сегодня специалисты СЭИ составили 397 протоколов по статье 293 Кодекса о нарушениях, размер выписанных штрафов достиг 1 миллиона 711 тысяч сомов.

Ряд организаций опечатали до улучшения эпидситуации в городе и особого распоряжения:

  • компьютерные клубы «Оюн», «Иллюзион», Evolution и «Олимп»;
  • бильярдные клубы: «Оомат», «Паво» и «Бильярдос»;
  • рестораны и ночные клубы «Кайнар», Coyote Ugly, Metro pub, «Сары-Челек» и «Салтанат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164122/
просмотров: 761
Версия для печати
Материалы по теме
Ужасным состоянием улицы Ленинской возмущена жительница Бишкека
Потерявшие работу из-за пандемии могут получить пособие. Куда обращаться?
Семьям 18 медиков, которые умерли от COVID-19, выплатили по 1 миллиону сомов
25 ученых потерял Кыргызстан во время пандемии коронавируса
Пандемия COVID-19. В России выявлены мошенники, обещавшие возвращение в КР
Секретариат Совбеза изучает причины вспышки коронавируса в Кыргызстане
В Кыргызстане еще у девяти медиков выявили коронавирус
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26,3 миллиона человек
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 227
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
В&nbsp;городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о&nbsp;Бишкеке В городе все раздолбано. Первые впечатления блогера Ильи Варламова о Бишкеке
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Бизнес
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, пятница
21:30
В городе Ош начали асфальтировать дорогу, ведущую в село Мээркан В городе Ош начали асфальтировать дорогу, ведущую в сел...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: осадки не ожидаются
20:43
Ужасным состоянием улицы Ленинской возмущена жительница Бишкека
20:16
В Бишкеке опечатали несколько ресторанов и ночных клубов за нарушения
19:48
На здании акимиата в Бишкеке снесло часть кровли. Она может упасть на прохожих