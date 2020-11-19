Владельцев «Асанбай центра» и «Зимней Бухты» оштрафовали на 26 тысяч сомов

В Бишкеке оштрафовали два ночных заведения за празднование Дня студента. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района столицы.

По его данным, санитарная инспекция провела в столице рейды по выявлению нарушителей предписаний во время распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в ночь на 18 ноября в «Асанбай центре» проводили массовое мероприятие по случаю празднования Дня студента. Инспекторы составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» и оштрафовали владельца на 13 тысяч сомов.

Аналогичный штраф получил хозяин заведения «Зимняя Бухта».