Беловодский клуб культуры и отдыха разваливается на глазах. Жители просят помощи

Беловодский центральный клуб культуры и отдыха находится в плачевном состоянии и разваливается на глазах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, местная администрация не прилагает усилий для поддержания объекта.

«Местные власти делают вид, что не замечают ничего. Ответ всегда один — в бюджете нет денег. Обидно, что многие кандидаты в депутаты в предвыборной гонке кричат о развитии спорта, о поднятии духа молодежи, но по сути ничего для этого не делают. Вместо того чтобы тратить немалые деньги на баннеры и листовки, лучше бы помогли восстановить здание. Мне кажется, после таких действий для молодежи стало бы очевидно, за кого надо отдавать свой голос», — пишет читатель.

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