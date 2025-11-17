11:26
Общество

В Бишкеке увеличена мощность пяти подстанций

В столице модернизированы и усилены пять подстанций в районах с высокой плотностью населения. Работы проведены в рамках реформ, реализуемых Министерством энергетики Кыргызстана, сообщили в ведомстве.

По их данным, в 2025 году увеличена мощность следующих подстанций:

  • ПС 110/10 киловольт «Кок-Жар» — трансформатор обновлен с 25 до 40 мегавольт-ампер;
  • ПС 110/10 киловольт «Орто-Алыш» — с 25 до 40 мегавольт-ампер;
  • ПС 110/10 киловольт «Алтын-Казык» — с 16 до 25 мегавольт-ампер;
  • ПС 110/10 киловольт  «Берлик» — с 16 до 25 мегавольт-ампер;
  • ПС 110/10 киловольт «Водоканал» — с 6,3 до 16 мегавольт-ампер.

В общей сложности мощность увеличена на 146 мегавольт-ампер. Это позволит обеспечить жителей надежным и качественным электроснабжением, отметили в министерстве.

До конца года планируется усилить еще две подстанции. Работы проводятся в рамках соглашения между Министерством энергетики и Всемирным банком. Модернизация направлена на успешное прохождение осенне-зимнего периода и повышение качества обслуживания потребителей.
