Несмотря на дефицит кадров в КР, почти четверть компаний игнорирует молодежь

В Кыргызстане около 25 процентов работодателей не используют специальные стратегии для привлечения молодежи, несмотря на дефицит молодых кадров. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По их данным, более активно с молодежью работают компании в Бишкеке и Таласской области, где чаще предлагают стажировки, практику и возможности для карьерного роста.

В целом по стране самыми распространенными инструментами остаются стажировки и практика — их применяют от 28 до 41 процента работодателей. Также используются гибкий график, обучение на рабочем месте и участие в ярмарках вакансий.

В Минтруда отметили, что интерес бизнеса к развитию молодых специалистов постепенно растет. Дополнительно реализуется программа «Молодежная стажировка», в рамках которой граждане от 16 до 35 лет могут получить первый опыт работы с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Работодатели, желающие привлечь стажеров, могут подать заявку.

Молодые люди, желающие пройти стажировку и получить первый опыт работы, могут зарегистрироваться.