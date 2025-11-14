18:09
Общество

Алтынай Джу: В ГКНБ выслушали мои идеи, встреча прошла спокойно

Владелица популярного паблика babskii_blog Алтынай Джу сообщила в соцсетях, что побывала на беседе в ГКНБ и поделилась подробностями встречи. Блогера вызвали на беседу из-за ее поста на тему энергосберегающих мер кабмина. 

Фото из социальных сетей
По словам блогера, атмосфера была спокойной и конструктивной, несмотря на ее первоначальные опасения.

«Честно, я думала, меня там будут казнить. Но меня пригласили и выслушали — хотели узнать мое мнение, возможно, какие-то альтернативы. Я попросила дать людям работать хотя бы на генераторах, озвучила свои идеи и сказала, что от своих слов не отказываюсь. Сотрудники были максимально дружелюбны, компетентны и тактичны», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, президент Садыр Жапаров обратил внимание мэров Бишкека и Оша на «чрезмерную жесткость» проверок и призвал не мешать работе малых заведений, которые не нарушают закон.
