15:09
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00

Ассоциация «Хорека Клуб» направила открытое письмо председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву из-за отключений электроэнергии в кафе и ресторанах после 22.00. В отрасли предупреждают: такая мера ударит не только по бизнесу, но и по экономике страны.

По данным ассоциации, в секторе работают 16 тысяч 772 предприятия, обеспечивая занятостью до 500 тысяч граждан, преимущественно молодежи. «Хорека» также остается крупным закупщиком продукции у фермеров, поэтому любое сокращение работы сразу отражается и на аграрной сфере.

Бизнес подчеркивает: закон о тишине соблюдают, инвестируют в шумоизоляцию, однако во время рейдов нередко выписываются штрафы без замера шума.

Главная тревога связана с обсуждением ночных отключений электричества. В ассоциации считают, что это приведет к массовым увольнениям, невыплатам кредитов, падению налогов и закрытию предприятий.

«Хорека» просит Ташиева:

— не вводить ночные отключения;
— создать единый механизм объективного замера шума;
— рассмотреть кредитные каникулы и налоговые послабления;
— провести встречу ГКНБ, кабмина и бизнеса.

Ассоциация заявляет, что готова к диалогу и совместным решениям, которые не нанесут ущерб экономике и социальному климату.

Читайте по теме
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать

Напомним, 13 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление кабмина, согласно которым тои, развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22.00. В этот же вечер мэрии Бишкека и Оша провели рейды по городам и заставляли заведения закрываться после 22.00. 

 

Ассоциация «Хорека Клуб» — объединение предприятий гостинично-ресторанной индустрии Кыргызстана, созданное в 2018 году. 

В состав ассоциации входят более ста компаний сектора HoReCa — отелей, ресторанов, кафе и кейтеринговых служб по всей стране. Основная цель — защита интересов бизнеса, развитие профессиональных стандартов и продвижение культуры гостеприимства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350938/
просмотров: 631
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене
Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
Камчыбек Ташиев: По границе точка поставлена, провокациям не верьте
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам
Камчыбек Ташиев выявил подсадных игроков в тогуз коргоол
Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
Абонентов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просят вовремя платить за&nbsp;газ Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
14 ноября, пятница
15:00
Госцентру по регистрации авто построят новое здание в Аламединском районе Госцентру по регистрации авто построят новое здание в А...
14:44
Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00
14:39
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
14:22
Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов
14:19
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать