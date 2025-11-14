Бизнес бьет тревогу: «Хорека» просит Ташиева не отключать свет после 22.00

Ассоциация «Хорека Клуб» направила открытое письмо председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву из-за отключений электроэнергии в кафе и ресторанах после 22.00. В отрасли предупреждают: такая мера ударит не только по бизнесу, но и по экономике страны.
По данным ассоциации, в секторе работают 16 тысяч 772 предприятия, обеспечивая занятостью до 500 тысяч граждан, преимущественно молодежи. «Хорека» также остается крупным закупщиком продукции у фермеров, поэтому любое сокращение работы сразу отражается и на аграрной сфере.
Бизнес подчеркивает: закон о тишине соблюдают, инвестируют в шумоизоляцию, однако во время рейдов нередко выписываются штрафы без замера шума.
Главная тревога связана с обсуждением ночных отключений электричества. В ассоциации считают, что это приведет к массовым увольнениям, невыплатам кредитов, падению налогов и закрытию предприятий.
«Хорека» просит Ташиева:
— не вводить ночные отключения;
— создать единый механизм объективного замера шума;
— рассмотреть кредитные каникулы и налоговые послабления;
— провести встречу ГКНБ, кабмина и бизнеса.
Ассоциация заявляет, что готова к диалогу и совместным решениям, которые не нанесут ущерб экономике и социальному климату.
Напомним, 13 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал строго соблюдать закон о тишине и постановление кабмина, согласно которым тои, развлекательные мероприятия, а также работа кафе, ресторанов и ночных клубов должны завершаться не позднее 22.00. В этот же вечер мэрии Бишкека и Оша провели рейды по городам и заставляли заведения закрываться после 22.00.
Ассоциация «Хорека Клуб» — объединение предприятий гостинично-ресторанной индустрии Кыргызстана, созданное в 2018 году.
В состав ассоциации входят более ста компаний сектора HoReCa — отелей, ресторанов, кафе и кейтеринговых служб по всей стране. Основная цель — защита интересов бизнеса, развитие профессиональных стандартов и продвижение культуры гостеприимства.