Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов

Управление образования Первомайского района объявило тендер на приобретение услуги вневедомственной охраны для школ района на 2026 год.

Как сообщает портал госзакупок, охрана осуществляется днем с 7.00 до 19.00. На это из бюджета планируют выделить 51 миллион 599,9 тысячи сомов.

Срок подачи предложений поставщиков — до 28 ноября.

На охрану школ в Свердловском районе Бишкека выделяют более 34 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что в большинстве школ по республике охраны нет из-за отсутствия средств. В столице вопрос решен за счет местного бюджета.