В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, мероприятие состоится в кинотеатре «Ала-Тоо» с 21 по 24 ноября. Оно организовано посольством Индии в КР и департаментом кинематографии.

Открытие запланировано в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова. В программе вечера — болливудские танцы в исполнении народного ансамбля танца «Каухар» и детского музыкального театра «Таберик», а также показ фильма «Дангал».

В программе просмотров: