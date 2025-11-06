Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, мультфильм и новую историю во вселенной «Хищника».

1 «Сен жана мен» (драма) «Сен жана мен» (драма)

Аман — несостоявшийся актер, мечтающий о славе. Однако все меняется, когда он встречает Пейил — девушку, которая просто жила, скрывая свою боль за молчанием. В ее тихой стойкости Аман видит правду, которую невозможно сыграть. Любовь к Пейил превращает его из юного мечтателя в мужчину.

2 «Жүрөгүм» (триллер) «Жүрөгүм» (триллер)

Сердце Мадины останавливается. Врачи говорят: спасти ее можно, лишь если в течение двух дней найти донора и собрать огромную сумму денег. Ее муж Аман, чтобы сохранить жизнь любимой, решается нарушить закон. Как закончится столкновение любви и закона, вы узнаете из фильма.

3 «Кролецып и сурок времени» (мультфильм)

Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями — скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять. Их приключения принимают опасный оборот, когда выясняется, что Кролецып, Мэг и Эйб — не единственные, кто ищет сурка.

4 «Пушистые каникулы» (семейный) (семейный)

Фантазерка Мая и городской мальчишка Ян пытаются спасти летний лагерь от коварного застройщика. Для этого им нужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда не видел. Но если верить ворчливому скунсу, он живет в самой чаще леса. Недолго думая, Мая и Ян отправляются в опасное и полное невероятных знакомств приключение.

5 «Хищник: Планета смерти» (фантастика)

Хищник Дек, изгнанный из клана, отправляется на опасную планету Калиск. Он стремится доказать своему отцу и всему племени, что достоин быть частью клана. Он встречает загадочную девушку Тию и объединяется с ней. Вместе они начинают поиски наиболее грозного противника.