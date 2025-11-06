21:05
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, мультфильм и новую историю во вселенной «Хищника».

1
«Сен жана мен» (драма)

Аман — несостоявшийся актер, мечтающий о славе. Однако все меняется, когда он встречает Пейил — девушку, которая просто жила, скрывая свою боль за молчанием. В ее тихой стойкости Аман видит правду, которую невозможно сыграть. Любовь к Пейил превращает его из юного мечтателя в мужчину.

2
«Жүрөгүм» (триллер)

Сердце Мадины останавливается. Врачи говорят: спасти ее можно, лишь если в течение двух дней найти донора и собрать огромную сумму денег. Ее муж Аман, чтобы сохранить жизнь любимой, решается нарушить закон. Как закончится столкновение любви и закона, вы узнаете из фильма.

3
«Кролецып и сурок времени» (мультфильм)

Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями — скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять. Их приключения принимают опасный оборот, когда выясняется, что Кролецып, Мэг и Эйб — не единственные, кто ищет сурка.

4
«Пушистые каникулы» (семейный)

Фантазерка Мая и городской мальчишка Ян пытаются спасти летний лагерь от коварного застройщика. Для этого им нужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда не видел. Но если верить ворчливому скунсу, он живет в самой чаще леса. Недолго думая, Мая и Ян отправляются в опасное и полное невероятных знакомств приключение.

5
«Хищник: Планета смерти» (фантастика)

Хищник Дек, изгнанный из клана, отправляется на опасную планету Калиск. Он стремится доказать своему отцу и всему племени, что достоин быть частью клана. Он встречает загадочную девушку Тию и объединяется с ней. Вместе они начинают поиски наиболее грозного противника.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349683/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Акыркы дем» («Последнее дыхание»)
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков
20:42
В Кыргызстане 39,75 процента депутатских мандатов в местных кенешах — у женщин
20:21
Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:51
Глава кабмина проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону