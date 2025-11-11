20:26
Общество

Лаборатория кино Qarash Lab приглашает на мастер-классы по продюсированию

Лаборатория кино Qarash Lab 15-16 ноября приглашает всех желающих на мастер-классы по сценарному мастерству и продюсированию. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Любителей кинематографа ждут восемь лекций и панельная дискуссия с профессионалами международного уровня.

Спикерами мастер-классов выступят:

  • Султан Усувалиев — киновед, преподаватель, член FIPRESCI. Он поможет по-новому взглянуть на историю кыргызского кино и ее роль сегодня;
  • Алексей Агеев — продюсер, партнер Zero Gravity (США). Стоял за выходом сериалов «Эпидемия» и «Семь секунд» на Netflix. Расскажет о продвижении на международных платформах и рынках, как сценаристу найти своего агента;
  • Ладо Кватания — режиссер и сценарист, автор триллера «Казнь» и клипов для американских рэп-исполнителей и Cardi B & Kanye West. Она поделится опытом работы на стыке авторского и коммерческого кино.

Участники смогут пообщаться с другими любителями кино, развить свои навыки и услышать реальные кейсы, происходящие во время съемок и создания фильмов.

24.kg является информационным партнером Лаборатории кино Qarash Lab. 
