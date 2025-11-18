Гайд для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России

Россия остается одной из самых популярных стран для трудовой миграции среди кыргызстанцев. Каждый год десятки тысяч граждан КР приезжают на заработки, учебу или в гости к родным. Однако новые условия, законы и цифровые инструменты требуют хорошей подготовки еще до пересечения границы.

В этом материале мы собрали актуальную и понятную информацию, которая поможет мигрантам избежать проблем и быстро адаптироваться на новом месте.

1. Подготовка до выезда: проверьте документы и ограничения

Перед выездом в РФ необходимо заранее:

— проверить отсутствие запрета на въезд. Для предотвращения риска отказа компетентными органами Российской Федерации в пропуске через ее государственную границу заранее, не позднее, чем за два месяца до выезда, необходимо проверить информацию в государственных органах о наличии или отсутствии у гражданина оснований для неразрешения въезда на территорию России (через сервис МВД РФ);

— ознакомиться с новыми правилами въезда, миграционного учета и трудоустройства;

— иметь при себе действующий паспорт (загранпаспорт или ID-карту).

Важно! С 1 января 2025-го граждане Кыргызстана, въезжающие без визы, могут находиться в России не более 90 дней в году (если нет оснований для продления).

Для продления срока пребывания трудящиеся граждане КР, находящиеся в РФ в рамках ЕАЭС, должны обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России с заявлением и копией трудового договора.

2. Пересечение границы: миграционная карта — ключевой документ

Читайте по теме Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ

При въезде в Россию нужно внимательно заполнить миграционную карту. Особое внимание — к цели визита.

В случае если гражданин Кыргызстана прибывает в РФ с целью осуществления трудовой деятельности, то в миграционной карте в обязательном порядке цель въезда должна указываться как «работа». Исправить цель въезда потом без осуществления выезда будет невозможно.

Потеря миграционной карты может привести к штрафу и депортации. Храните ее вместе с паспортом.

3. Медосмотр, дактилоскопия и фото: кто и когда обязан проходить

С 29 декабря 2021 года иностранцы, прибывшие для осуществления трудовой деятельности в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе граждане Кыргызстана, обязаны в течение 30 дней со дня въезда в РФ пройти медицинское освидетельствование, а также процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию на длительный период, более 90 суток, и в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию в течение 90 календарных дней со дня въезда в страну.

В случае непрохождения иностранцами дактилоскопии, регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования срок их временного пребывания в Российской Федерации сокращается.

От прохождения указанных процедур освобождаются иностранные граждане, не достигшие шести лет.

По итогам процедур выдается «Карта иностранного гражданина» — обязательный документ для подтверждения легального статуса в РФ.

4. Миграционный учет: где и когда регистрироваться

Читайте по теме Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России

Граждане Кыргызской Республики освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах Российской Федерации (МВД) в течение 30 дней с даты въезда.

В случае пребывания гражданина КР на территории России свыше 30 суток с даты въезда он обязан зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в МВД.

Постановка на учет кыргызстанцев, прибывших на территорию РФ с целью осуществления трудовой деятельности, и членов их семей осуществляется на срок действия заключенного трудового или гражданско-правового договора с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Постановка на учет граждан КР, прибывших на территорию России по иным целям, производится на не более чем 90 дней с даты въезда.

Все процедуры по постановке на учет возлагаются на принимающую сторону. Принимающей стороной могут являться как граждане РФ, так и иностранцы, а также юридические лица, филиал или представительство юрлица, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания гражданину Кыргызстана жилое или иное помещение в пользование для фактического проживания.

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне следующие документы: паспорт и миграционную карту. Их изъятие не допускается. Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранцем документов заполняет специальный бланк уведомления о его прибытии в место пребывания и предоставляет заполненный бланк уведомления в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.Также уведомление можно подать самостоятельно через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

В течение срока, указанного в договоре, как трудящийся, так и члены его семьи, могут на любое время покидать и вновь возвращаться на территорию страны пребывания. При каждом въезде процедура постановки на учет должна повторяться.

5. Трудоустройство: договор — гарантия ваших прав

Права и обязанности трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза содержатся в статьях 96-98 раздела XXVI «Трудовая миграция» Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Протоколе об оказании медицинской помощи трудящимся стран-участниц и членам их семей (приложение № 30 к договору).

При приеме на работу не нужно сдавать экзамены по русскому языку, истории и праву; не требуется оформлять патенты и разрешения на работу.

Граждане Кыргызской Республики имеют право на занятие профессиональной деятельностью в Российской Федерации в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. Исключение: педагогическая, юридическая, медицинская или фармацевтическая деятельность, для осуществления которой необходимо пройти установленную законодательством процедуру признания документов об образовании (нострификацию).

Трудовой стаж трудящихся засчитывается в общий для целей социального обеспечения, кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Трудовую деятельность необходимо осуществлять только на основании письменно заключенного с работодателем трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Читайте по теме Режим высылки и антимигрантские законы России. Как они скажутся на кыргызстанцах

Если возник вопрос о невыплате заработной платы со стороны работодателя, граждане Кыргызстана могут обратиться в консульский отдел посольства КР в РФ с соответствующим заявлением (с приложением копий трудового договора, паспорта и иных документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности) об оказании содействия либо самостоятельно обратиться в судебные и правоохранительные органы Российской Федерации.

В случае расторжения договора кыргызстанец имеет право в течение 15 дней заключить новый договор без выезда из страны.

6. Медицинская помощь: бесплатно по полису ОМС

Кыргызстанцы, работающие в России, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

27 декабря 2016 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ № 803-н от 27 октября 2016-го «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования» (далее — ОМС). В этой связи трудящимся государств — участников ЕАЭС на территории Российской Федерации выдается полис ОМС.

Полис можно получить в страховой компании, участвующей в программе ОМС. Он покрывает экстренную помощь; амбулаторное и стационарное лечение; роды и патологии беременности; плановую госпитализацию в целях лечения и реабилитации.

Для получения полиса ОМС достаточно обратиться в одну из страховых компаний, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования.

7. Правовая защита и защита трудовых прав

Кыргызстанцы имеют право обращаться в суды, прокуратуру, полицию, трудовую инспекцию РФ.

Если возникают трудовые споры (например, невыплата зарплаты), можно обратиться:

— в консульский отдел посольства КР в Москве;

— напрямую — в МВД, суд или прокуратуру.

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР информирует кыргызстанцев о важных изменениях в порядке въезда и пребывания на территории России.

8. Новое: цифровое приложение «Амина» — миграционный контроль через телефон

С сентября 2025 года мигранты, работающие в Москве и одноименной области, обязаны установить приложение «Амина».

«Амина» — это новый цифровой инструмент для удаленного миграционного учета в России. Его основная задача — обеспечить автоматизированную и непрерывную передачу данных о геолокации мигранта в Министерство внутренних дел РФ. Система в реальном времени сверяет фактическое местоположение иностранца с адресом, указанным при регистрации. В случае расхождений фиксируется нарушение.

Как работает приложение «Амина»

Для начала использования приложения мигрант должен пройти обязательные процедуры в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) «Сахарово», получить «Карту иностранного гражданина» и авторизоваться с ее помощью.

Приложение «Амина» призвано упростить миграционные процедуры для добросовестных граждан, избавив их от необходимости лично посещать госорганы. Вместе с тем оно служит инструментом контроля, предотвращая фиктивную занятость и незаконное пребывание.

Нарушение правил использования может привести к внесению в реестр контролируемых лиц, что влечет штрафы, ограничение доступа к работе или выдворение из страны.

С 1 сентября 2026 года требование распространяется на иностранных граждан, въезжающих без визы на более чем 90 дней по нерабочим основаниям (туризм, обучение, частные визиты).

«Амина» автоматически передает в МВД России:

геолокацию устройства (основная функция);

личные данные и уведомления об изменении адреса;

идентификаторы пользователя;

фото и видео для верификации личности.



Все сведения направляются непосредственно в МВД России для усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Загрузить официальное приложение «Амина» (Amina) можно только через российский магазин приложений RuStore. Поиск в Google Play или App Store приведет к неофициальным источникам, использование которых может быть опасно.

Полезные контакты

Центр трудоустройства за рубежом (Кыргызстан):

город Бишкек, улица Токтогула, 237

город Ош, улица Курманджан Датки, 128

+996559189900

www.migrant.kg

представительство Минтруда КР в РФ: город Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5

+74951977671, WhatsApp: +79250302627 pred.mtsom@mail.ru

посольство КР в РФ: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 64

+74992376565, г орячая линия: +79251155047, kgembassy.ru@mfa.dov.kg

Разъяснение МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации напоминает о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства:

— своевременно проходить дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование;

— соблюдать правила миграционного учета и проживания по адресу регистрации;

— не приобретать поддельные документы у посредников;

обращаться только в официальные органы МВД РФ или ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (www.pvsmvd.ru);

— уважительно относиться к законам, традициям и общественным нормам РФ.

По данным Минтруда КР, на миграционном учете стоит в настоящее время около 380 тысяч кыргызстанцев.

В так называемом черном списке на 10 сентября остается 91 тысяча наших соотечественников. В реестре контролируемых лиц, то есть в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны, находится 75 тысяч человек.

Россия — это не только возможность заработать, но и обязанность соблюдать законы. Будьте внимательны, следуйте правилам, и вы сможете чувствовать себя в безопасности и уверенности на новом месте.