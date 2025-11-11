Сайт Организации тюркских государств стал доступен на языках стран-участниц

Официальный сайт Организации тюркских государств стал доступен на национальных языках стран-участниц. Об этом в соцсетях сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
По его словам, этот шаг отражает единство, общее наследие, братство и взаимное уважение в тюркском мире.
Сайт ОТГ теперь доступен
- http://turkicstates.org/az — на азербайджанском;
- http://turkicstates.org/kz — на казахском;
- http://turkicstates.org/kg — на кыргызском;
- http://turkicstates.org/tr — на турецком;
- http://turkicstates.org/uz — на узбекском.
Организация тюркских государств (ОТГ) — международная организация, созданная для укрепления всестороннего сотрудничества между тюркскими странами. Объединяет пять государств: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Две страны участвуют в работе организации в качестве наблюдателей — Туркменистан и Венгрия.
12 ноября 2021 года — на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле Тюркский совет был переименован в ОТГ.