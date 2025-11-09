01:36
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

У кого намечается той

Мээрим Жуманазарова

Родилась 9 ноября 1999 года. Чемпионка мира по борьбе, серебряный и бронзовый олимпийский медалист.

Памятные даты

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

из интернета
Фото из интернета. Мемориал жертвам Холокоста на берегу Дуная в Будапеште

Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Это первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Суйменкул Чокморов

www.nlkg.kg
Фото www.nlkg.kg. Суйменкул Чокморов

Родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).

В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Умер 26 сентября 1992-го после продолжительной болезни.

Родилась профессор Минира Баткибекова

open.kg
Фото open.kg. Минира Баткибекова

Родилась 9 ноября 1940-го. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.

Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.

В последние годы при участии Миниры Баткибековой проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством, с использованием новых высокочувствительных методов анализа.

Опубликованы более 215 научных работ, 7 учебников, 5 монографий. Автор 20 изобретений.

Умер акын Барпы Алыкулов

Умер в 1949 году. Акын-импровизатор, певец, мыслитель, классик народной песенно-поэтической культуры, член Союза писателей СССР (1947).

Родился в 1884-м в селе Ачи Сузакского района Джалал-Абадской области в семье крестьянина-бедняка.

Начало творчества поэта приходится на конец XIX века. Встреча с великим Токтогулом является важнейшим событием в его жизни. Позже Барпы Алыкулов посвятил ему поэму. Особое место в творчестве акына занимают айтыши — песни-состязания.

Многие песни Барпы стали классическими образцами кыргызской любовной лирики.

Его песни стали записываться с 1943 года. В 1949-м, уже после смерти акына, издан сборник избранных произведений. Творческое наследие классика кыргызской поэзии вошло в Золотой фонд и является бесценным достоянием кыргызского народа.

Именем Барпы Алыкулова названы село в Сузакском районе, а также многие школы, улицы в городах и селах республики.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350149/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
9 ноября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 ноября, суббота
22:52
В Дагестане упал вертолет Ка-226. Погибли пять человек
21:44
Часть Южной магистрали закрыта для движения
21:32
WhatsApp позволит пользователям применять никнеймы вместо номеров телефонов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 ноября: без осадков
20:10
В Бишкек направляют новые автобусы в рамках проекта ЕБРР «Зеленый город»