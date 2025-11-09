В Бишкеке 9 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

У кого намечается той

Мээрим Жуманазарова

Родилась 9 ноября 1999 года. Чемпионка мира по борьбе, серебряный и бронзовый олимпийский медалист.

Памятные даты

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Фото из интернета. Мемориал жертвам Холокоста на берегу Дуная в Будапеште

Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Это первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Суйменкул Чокморов

Фото www.nlkg.kg. Суйменкул Чокморов

Родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).

В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Умер 26 сентября 1992-го после продолжительной болезни.

Родилась профессор Минира Баткибекова

Фото open.kg. Минира Баткибекова

Родилась 9 ноября 1940-го. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.

Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.

В последние годы при участии Миниры Баткибековой проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством, с использованием новых высокочувствительных методов анализа.

Опубликованы более 215 научных работ, 7 учебников, 5 монографий. Автор 20 изобретений.

Умер акын Барпы Алыкулов