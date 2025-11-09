В Бишкеке 9 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.
У кого намечается той
Мээрим Жуманазарова
Родилась 9 ноября 1999 года. Чемпионка мира по борьбе, серебряный и бронзовый олимпийский медалист.
Памятные даты
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Это первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.
Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Суйменкул Чокморов
Родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).
С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.
В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»).
В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.
Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.
Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).
Умер 26 сентября 1992-го после продолжительной болезни.
Родилась профессор Минира Баткибекова
Родилась 9 ноября 1940-го. Доктор химических наук, профессор, академик Инженерной академии Кыргызской Республики и Международной инженерной академии, заслуженный работник образования КР.
Известный ученый-педагог, автор классических работ в различных областях неорганической и пищевой химии, химии окружающей среды, которые заложили основы научной школы по химической термодинамике не только в Кыргызской Республике, но и в Средней Азии.
В последние годы при участии Миниры Баткибековой проведены исследования по химии и технологии благородных металлов, комплексной переработке минерального сырья, утилизации отходов металлургических производств и охране окружающей среды, направленные на решение проблем, связанных с народным хозяйством, с использованием новых высокочувствительных методов анализа.
Опубликованы более 215 научных работ, 7 учебников, 5 монографий. Автор 20 изобретений.
Умер акын Барпы Алыкулов
Умер в 1949 году. Акын-импровизатор, певец, мыслитель, классик народной песенно-поэтической культуры, член Союза писателей СССР (1947).
Родился в 1884-м в селе Ачи Сузакского района Джалал-Абадской области в семье крестьянина-бедняка.
Начало творчества поэта приходится на конец XIX века. Встреча с великим Токтогулом является важнейшим событием в его жизни. Позже Барпы Алыкулов посвятил ему поэму. Особое место в творчестве акына занимают айтыши — песни-состязания.
Многие песни Барпы стали классическими образцами кыргызской любовной лирики.
Его песни стали записываться с 1943 года. В 1949-м, уже после смерти акына, издан сборник избранных произведений. Творческое наследие классика кыргызской поэзии вошло в Золотой фонд и является бесценным достоянием кыргызского народа.
Именем Барпы Алыкулова названы село в Сузакском районе, а также многие школы, улицы в городах и селах республики.
