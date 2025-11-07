МИД перенаправил вопрос о возможном запрете въезда депутатам в РФ в Погранслужбу

Министерство иностранных дел КР прокомментировало сообщения о том, что троим депутатам Жогорку Кенеша якобы запрещен въезд в Россию. Ведомство не подтвердило данную информацию и уточнило, что не обладает полномочиями по ведению подобных данных.

«Консульский департамент МИД КР оформляет визы и единые разрешения для иностранных граждан. Для получения информации о порядке въезда и выезда следует обращаться в Пограничную службу ГКНБ», — сообщили в министерстве.

В Пограничной службе КР в свою очередь ответили, что подобные решения находятся в компетенции зарубежных органов.

«Нет, это решение другого государства. Вам, скорее всего, нужно обратиться в российские судебные органы», — сообщили в Погранслужбе.

Депутат Жанар Акаев, упомянутый в сообщениях, назвал информацию о запрете фейковой.

Редакция также направила запрос в посольство РФ в Бишкеке. В дипмиссии ответили, что не располагают подтвержденной информацией по этому вопросу.

«Посольство не вносит никого в «черный список» и не имеет доступа к таким базам. Запрос направлен, ответ будет предоставлен позже», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Источник, знакомый с процедурой пограничного контроля РФ, пояснил, что о наличии ограничений граждане, включая депутатов, могут узнать только при регистрации на рейс. Авиакомпании получают списки лиц, которым запрещено пересекать границу.

Ранее Telegram-канал «Соседи — Центральная Азия» сообщил, что Жанару Акаеву, Мирлану Самыйкожо и Чолпон Султанбековой якобы запрещен въезд в Россию.