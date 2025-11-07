Столица Кыргызстана накануне вечером снова возглавила топ городов с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, представляющего мониторинг качества воздуха в разных населенных пунктах мира.

6 ноября индекс качества воздуха в Бишкеке, по данным сайта, составил 220 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора каждый год заверяют, что уровень качества воздуха в столице умеренный и как доказательство приводят сведения Гидрометеорологической службы.