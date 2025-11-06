00:06
Общество

Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Россию из Кыргызстана в октябре

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в октябре стал рекордным за 2025 год, в страну импортировано 49,5 тысячи таких авто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

При этом импорт новых легковых автомобилей в Россию в октябре в сравнении с тем же месяцем 2024 года сократился на 56 процентов.

По данным «Автостата», самым импортируемым в России брендом, по итогам октября, стал китайский Geely, а среди моделей первенствует кроссовер Geely Atlas. Чаще всего новые легковые автомобили в октябре ввезли в Россию из Китая (65,5 процента), Кыргызстана (16,9 процента) и Казахстана (5,1 процента). Далее следуют Южная Корея (4,6 процента) и Беларусь (3,6 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349978/
