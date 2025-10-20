20:24
Общество

Даже два дня недосыпа имеют последствия. О важности сна рассказали медики

Крепкий сон — один из главных столпов здоровья. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья со ссылкой на терапевта Бекзата Болотбека.

По его словам, недосып даже в течение двух дней вызывает повышение давления, снижение иммунитета, головные боли, нарушение работы клеток, ухудшение настроения, повышенную агрессивность и снижение продуктивности.

Недостаток сна нарушает метаболизм, сбивая выработку гормонов грелина (вызывает чувство голода) и лептина (отвечает за чувство сытости). Это приводит к перееданию и набору веса. Хронический недосып может спровоцировать развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Достаточный сон, напротив, способствует обновлению клеток, отдыху мозга, очищению от токсичного белка бета-амилоида и выработке важных гормонов, таких как соматотропный (гормон роста), который восстанавливает клетки и поддерживает рост новых тканей.

Нарушение сна вызывают факторы:

  • внешние: шум, яркий свет, неподходящая температура в комнате, голубой свет от экранов гаджетов, подавляющий выработку мелатонина;
  • внутренние: гормональные сбои, связанные с диабетом, заболеваниями щитовидной железы или климаксом.

Бессонница (инсомния) часто возникает из-за нарушения биологических часов, когда человек ложится и встает в разное время. Мелатонин, гормон сна, начинает вырабатываться с 21.00, достигая пика с 22.00 до 02.00. К утру его уровень снижается, а выработка кортизола помогает пробуждению.

Детям требуется 9–12 часов сна, взрослым — 7–9 часов.

Для качественного сна важно:

  • начинать день с полноценного завтрака, вовремя обедать, выходить на солнце для выработки серотонина, который способствует синтезу мелатонина;
  • поддерживать физическую активность, чтобы тело уставало;
  • ужинать легко, чтобы не перегружать организм.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить качество сна и здоровье в целом.
